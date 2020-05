Adeguamento dell’organico della polizia penitenziaria, le richieste…

Mantova. Il carcere di via Poma in consiglio comunale

Seconda seduta del consiglio comunale in streaming nel giro di poche settimane. L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 10. All’ordine del giorno soltanto quattro punti. Si aprirà con una mozione firmata dai consiglieri di centrodestra Baschieri, Gorgati, de Marchi, Zera, Anceschi, Irpo e Badalucco sul carcere di Mantova.

In particolare, il documento chiede al ministero della giustizia l’adeguamento dell’organico della polizia penitenziaria, il potenziamento dei servizi sanitari e formativi per i detenuti e interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio di via Poma

(Gazzetta di Mantova )