Airola (Bn): “Nessuna diretta via web dal carcere minorile”

Il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli e magistrato di Sorveglianza, Patrizia Esposito, in relazione alla notizia diffusa il 20 maggio nella quale si raccontava di alcune foto inviate da detenuti nel carcere minorile di Airola ad una trasmissione televisiva via web, precisa che si tratta di una informazione errata. “La madre di uno dei due detenuti in questione ha scattato una foto al termine del colloquio, proprio mentre si avvicendava, nella medesima postazione, il compagno del detenuto. La stessa madre ha poi inviato la foto all’emittente Tv Campane 1.

Quando è stato controllato il tablet da parte dell’agente di polizia penitenziaria, lo stesso ha scoperto il tentativo di connessione con un sito pornografico apparso per pochi istanti sullo schermo e ottenuto forzando illegalmente il sistema di protezione del tablet, tentativo che non ha avuto alcun seguito ed è stato denunciato. Va ribadito con forza che non si è svolta alcuna diretta televisiva o radiofonica che dir si voglia, ma la sola, gravissima, diffusione della foto di cui sopra scattata”.

(Corriere del Mezzogiorno )