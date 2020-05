Il Capo del DAP, Bernardo Petralia, e il suo Vice, Roberto Tartaglia incontrano le Organizzazioni Sindacali

Oggi al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prima riunione del gruppo di lavoro espressamente voluto dal Capo DAP, Bernardo Petralia, e dal suo Vice, Roberto Tartaglia, per migliorare il contrasto all’ingresso illegale di telefoni cellulari all’interno degli istituti penitenziari. Saranno sentiti, in differenti incontri, Direttori Generali, Provveditori, Direttori, Comandanti, rappresentanti sindacali della Polizia Penitenziaria e altro personale dell’Amministrazione che possa fornire un contributo utile alla questione, così da arrivare alla stesura di una circolare per affrontare il problema e prevenire il fenomeno.