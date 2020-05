La Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha emanato una determina per avviare una gara di appalto in ambito europeo finalizzata all’acquisto di n. 250 apparati radio veicolari per gli automezzi della Polizia Penitenziaria e di n. 20 kit di programmazione degli apparati .

