La Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Ufficio IX – Gare e contratti, esercita il diritto di opzione per l ‘acquisto di ulteriori n. 5.000 uniformi ordinarie invernali per Personale del Corpo di polizia penitenziaria per un importo complessivo pari ad euro 800.950,00, oltre IVA.