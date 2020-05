Il Governo consenta lo scorrimento delle graduatorie del concorso per agenti di polizia penitenziaria….

Sicurezza: FI, serve scorrimento graduatorie Polizia penitenziaria

“Il Governo consenta lo scorrimento delle graduatorie del concorso per agenti di polizia penitenziaria indetto nel 2019 per 754 unita'”. E’ la richiesta che avanzano i senatori di Forza Italia Giuseppe Moles e Maurizio Gasparri. “Il Governo e il ministero della Giustizia non neghino una possibilita’ a queste centinaia di ragazzi idonei pronti ad effettuare la seconda fase concorsuale, valutino da un lato la necessita’ urgente di avere nuovo personale, data l’attuale e ormai cronica situazione di crisi delle nostre carceri, e dall’altro l’indiscutibile risparmio per le casse pubbliche che sarebbe impedito da una nuova selezione”, aggiungono i parlamentari azzurri. (AGI)