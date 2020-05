Misure per fronteggiare emergenza COVID-19 Con 155 voti favorevoli, 123 contrari e nessun’astensione, l’Assemblea, giovedì 21 maggio, ha rinnovato la fiducia al Governo sull’approvazione del ddl n. 1811, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 19, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera, la cui discussione è stata avviata nella seduta del 20 maggio, con la relazione del sen. Parrini.

Il testo del Decreto Legge