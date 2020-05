Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ,misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che , come, come gia’ ampiamente documentato nei giorni scorsi contiene tra le misure inserite , la proroga dei permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,i permessi legge 104 per un totale di 12 giorni saranno usufruibili dal dipendente nei mesi di maggio e giugno 2020, di seguito l’articolo 73

L’entrata in vigore del provvedimento e’ il 19/05/2020

Art.73 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo…

Di seguito la Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/serie_generale