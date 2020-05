Prorogati i termini di gara per servizi di mensa dei Provveditorati della..

Sono stati prorogati i termini di gara per i servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale del Centro per la giustizia minorile di Roma (per Lazio, Abruzzo e Molise). A causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19 che hanno interferito sul regolare svolgimento degli adempimenti da parte degli operatori economici per la partecipazione alla gara, si è ritenuto necessario fissare nuovi termini: la scadenza per la presentazione delle offerte viene fissata alle ore 10:00 del primo giugno 2020 (in luogo del 26 maggio 2020). Per la data di apertura delle offerte la nuova scadenza è fissata alle ore 10:00 del 04 giugno 2020, al posto del 28 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione di quesiti è il 21 maggio 2020, in luogo del 18 maggio 2020, mentre il termine per la pubblicazione delle risposte ai quesiti è il 25 maggio 2020.

Per il servizio mense del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aostai termini fissati sono i seguenti: La procedura di gara riprende sulla piattaforma in data 21 maggio 2020. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12 del 25 giugno 2020. L’apertura delle offerte è fissata per le ore 10 del 26 giugno 2020. Il termine ultimo per richiedere eventuali chiarimenti è fissato per le ore 12 del 15 giugno 2020. Il periodo contrattuale viene spostato in avanti, dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno e proroga di sei mesi, lasciando invariata la durata complessiva di 30 mesi e conseguentemente gli importi totali indicati nel bando di gara.