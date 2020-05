Riunione in videoconferenza per il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia con gli undici Provveditori regionali.

Dap: riunione in videoconferenza tra Petralia e i provveditori

Un primo contatto per conoscersi. Il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, ha tenuto una riunione in videoconferenza con gli undici Provveditori regionali.

Un approccio per conoscersi e scambiarsi reciprocamente gli auguri di buon lavoro e, al tempo stesso, fare un punto sulle attività da portare avanti. Un confronto al quale ne seguiranno altri per fare, di volta in volta, il punto della situazione con i referenti regionali dell’Amministrazione.

Insieme al capo del Dap erano presenti i direttori generali del Personale e delle Risorse, Massimo Parisi, e della Formazione, Riccardo Turrini Vita.