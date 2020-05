Positivo al coronavirus in carcere, al momento escluso focolaio in struttura

Positivo al coronavirus in carcere Ravennna

Detenuto in isolamento. Al momento escluso focolaio in struttura

Un detenuto di origine straniera è stato trovato positivo al Covid-19 all’interno del carcere di Ravenna. La scoperta, riporta la stampa locale, è stata fatta in ragione di un imminente trasferimento in un altro carcere: circostanza che, giovedì pomeriggio, ha portato a eseguire un tampone i cui risultati sono giunti il giorno dopo. A quel punto nella struttura sono scattati circa 200 tamponi tra detenuti (73) agenti della polizia penitenziaria (70), direttrice, personale medico e infermieristico, psicologi e psichiatri.

È stata anche stilata una lista delle persone, compresi compagni di cella e avvocati, con cui l’uomo è venuto a contatto. Al momento le analisi sembrerebbero escludere la presenza di un focolaio in carcere. Il detenuto, asintomatico e senza alcun sintomo influenzale nelle ultime settimane, da qualche mese era in cella a Ravenna: ora è in isolamento in attesa dei risultati di un ulteriore tampone eseguito ieri. (Fonte ANSA)