Nella Casa Circondariale 387 detenuti, mai un numero così basso. L’effetto “svuota carceri” a Bergamo: zero contagi

387 Detenuti alla Casa Circondariale di Bergamo, mai un numero così basso nell’ultimo ventennio. L’emergenza coronavirus ha determinato scelte difficili, ma anche necessarie per evitare di ritrovarci in una situazione ancora più grave. E così il discusso decreto svuota carceri ha permesso di riorganizzare le presenze nelle celle e dove è stato possibili, ma soltanto se c’erano i requisiti, di procedere con misure alternative al carcere.Il risultato non è stato solo numerico ,meno detenuti nella struttura penitenziaria, ma anche di effetti importanti: ad oggi zero contagi. (ecodibergamo.it)