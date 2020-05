Grave incidente stradale per un agente di polizia penitenziaria

GRAVE INCIDENTE IN VIA LAMACCIO, DUE FERITI TRA CUI UN POLIZIOTTO DEL CARCERE

Nuovo grave incidente in via Lamaccio, nell’incrocio tristemente famoso con la variante che si ricollega con l’altra variante alla statale 17. Due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate in maniera violenta. La parte anteriore della Panda è andata praticamente distrutta, mentre la Punto dopo l’impatto è finita fuori strada in mezzo ai campi circostanti. A bordo viaggiavano due uomini, entrambi rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’uomo che viaggiava sulla Panda è un che si stava recando al lavoro in carcere. Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazione il che, dopo aver visto lo stato in cui sono state ridotte le auto, rappresenta un vero e proprio miracolo. Tuttavia i controlli dei medici sono ancora in corso e si aspettano gli esami radiologici per capire con esattezza l’entità delle ferite. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere dell’abitacolo, anche la polizia per eseguire i rilievi necessari utili a risalire alla dinamica dell’incidente e a eventuali responsabilità. Di sicuro l’ennesimo incidente nell’incrocio di via Lamaccio ripropone la necessità di un intervento radicale per la mesa in sicurezza di questo tratto di strada già in passato teatro di gravissimi incidenti alcuni anche mortali. (reteabruzzo.com)