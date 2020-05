Penitenziaria, fissata prima riunione commissione avanzamento carriere

Sono state convocate per martedì della prossima settimana le tre riunioni preliminari sulle commissioni di valutazione per la progressione in carriera del personale di Polizia Penitenziaria dei ruoli agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori. Sarà presieduta, come previsto dall’art. 50 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, dal vice capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Era stato proprio il vice capo DAP Roberto Tartaglia, nel corso del primo incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Corpo, svoltosi la scorsa settimana in videoconferenza, ad assicurare l’immediato avvio delle procedure per gli avanzamenti delle carriere della Polizia Penitenziaria. L’appuntamento è stato così prontamente fissato per il 19 maggio con tre riunioni che si svolgeranno in mattinata e che saranno dedicate a stilare il calendario degli incontri per ciascuna commissione. (askanews