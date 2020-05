Polizia Penitenziaria, concorso interno per 691 posti per vice ispettore

E’stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia il bando per il concorso interno per titoli a complessivi 691 posti (606 uomini; 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il 70% dei posti – 484 posti (424 uomini; 60 donne) – è riservato al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti, a esclusione dei vincitori del concorso straordinario interno per titoli a complessivi n. 2851 posti (n. 2679 uomini; n. 172 donne), per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo.

Il restante 30% – 207 posti (182 uomini; 25 donne) – è riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate direttamente alla direzione dell’istituto o servizio dove il dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre da domani (venerdì 15 maggio), ossia il giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel sito istituzionale www.giustizia.it.

Il personale assente dal servizio per tutta la durata dei termini di presentazione può presentare la domanda di partecipazione: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it .(gNews)

