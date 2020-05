Scorrimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico…

Camera dei Deputati , nella seduta del 12 maggio 2020 nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante mi-sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentati ordini del giorno per valutare la possibilità di procedere allo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, al fine di attingere rapidamente personale qualificato e poter adeguatamente fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19. 9/2447-A/13. Dei Deputati Cirielli, Prisco, Caretta, Ciaburro.

Continuano gli aggiornamenti della Segreteria Generale Alsippe in merito alle possibilita’ di scorrimento delle graduatorie concorsuali concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico , di seguito alleghiamo gli emendamenti presentati e gli ordini del giorno