Senato ,conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di…

Senato Decreto-legge su detenzioni domiciliari e differimenti pena

Giovedì 14 maggio, alle 9, la Commissione Giustizia ha in agenda l’avvio dell’esame del ddl n. 1799, di conversione in legge del decreto-legge n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzioni domiciliari e differimenti pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19. Relatori sono i sen. Mirabelli e Piarulli.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati