﻿La Polizia Penitenziaria omaggia ospedale e Croce Rossa..

Terni, la Penitenziaria omaggia ospedale e Croce Rossa Visita del comandante del Corpo lunedì presso il ‘Santa Maria’ e la sede della CRI: «Riconoscere il grande impegno nell’emergenza Covid»

Lunedì mattina alle ore 11 una delegazione del reparto di polizia penitenziaria di Terni, rappresentata dal comandante Fabio Gallo e accompagnata dal direttore della casa circondariale di Terni Luca Sardella, si recherà presso l’ospedale ‘Santa Maria’ per incontrare il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari e il personale medico e infermieristico. Lo scopo della visita è esprimere il senso di solidarietàdel Corpo e la vicinanza «per l’impegno incommensurabile che dimostrano nell’affrontare quotidianamente l’emergenza sanitaria Covid-19 attualmente in corso». Alle ore 11,30, poi, la delegazione di polizia penitenziaria si sposterà presso la sede della Croce Rossa Italiana dove incontrerà il presidente Roberto Valeriani per evidenziare «il lodevole lavoro dei volontari che ogni giorno, con la loro preziosa attività – ai più sconosciuta – contribuiscono con azioni encomiabili e di alto valore sociale in particolar modo in questo periodo emergenziale». Il comandante Fabio Gallo sottolinea «il valore dell’iniziativa per rendere il giusto riconoscimento al personale medico e sanitario nonché ai numerosi volontari presenti nel territorio».( umbriaon.it)