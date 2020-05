Coronavirus: in Piemonte e Sardegna

al via i test sierologici in carcere

Prosegue, da parte dei medici competenti in servizio nelle strutture penitenziarie, l’effettuazione dei test sierologici e degli eventuali tamponi per i casi sospetti di contagio da Covid-19, in collaborazione con le Autorità sanitarie locali: alle altre regioni già impegnate nei programmi di screening si aggiungono ora Piemonte e Sardegna.

Il Commissario straordinario regionale per l’emergenza epidemiologica in Piemonte, Vincenzo Coccolo, ha annunciato l’avvio dei test per tutto il personale penitenziario e l’estensione degli accertamenti anche a tutti i detenuti presenti negli istituti e nei servizi della regione.

Dopo gli interventi di sanificazione già attuati nelle strutture penitenziarie della Sardegna, effettuati a cura delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, partono ora su tutto il territorio dell’isola i controlli disposti dall’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu. Destinatari dei test saranno in primo luogo gli operatori sanitari presenti negli istituti, quindi il personale della Polizia Penitenziaria e i detenuti. Nel quadro della prevenzione in Sardegna si inserisce anche l’iniziativa di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio, che ha donato 10mila mascherine all’Istituto per minorenni di Quartucciu.

A margine degli interventi su base regionale, è in corso nel Palaverde di Villorba il programma di controllo coordinato dall’azienda sanitaria di Treviso per sottoporre ai test sierologici tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine – con la Polizia Penitenziaria, anche il personale della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale – oltre a tutti gli operatori della Protezione Civile impegnati nell’emergenza sul territorio trevigiano e ai volontari delle associazioni addetti ai servizi di assistenza per anziani e disabili. Con il personale dei supermercati e dei negozi di alimentari, saranno tra 12 e 15mila le persone sottoposte ai test ematici.(gNews)