Richiesta di informativa urgente da parte del Ministro Bonafede, intervento alla Camera dei Deputati ..

Camera dei Deputati ,seduta n. 334 di martedì 5 maggio 2020

Intervento del’Onorevole Gelmini, in aula, sui fatti i che riguardano la figura del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e sulle dichiarazioni del PM Di Matteo, di seguito il contenuto dell’intervento alla Camera

Grazie Presidente, ho chiesto di intervenire sull’ordine dei lavori perché, in questi giorni, sono accaduti fatti gravissimi che riguardano la figura del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Credo che di fronte alle dichiarazioni di un PM come Di Matteo, impegnato nella lotta alla mafia, parole pronunciate in diretta televisiva che gettano un’ombra sull’operato del Ministro, non bastino le dichiarazioni via social o a mezzo stampa.

Sia chiaro che Forza Italia è da sempre distante dalla visione politica del Ministro Bonafede e anche dall’operato del PM Di Matteo, quindi noi abbiamo un approccio garantista che ci rende, come dire, assolutamente distanti dalle posizioni di entrambi i contendenti, però quanto è accaduto è estremamente grave e credo che il luogo dove chiarire eventuali responsabilità debba essere non una diretta Facebook, non un’agenzia a mezzo stampa, ma il Parlamento, il Parlamento che, anche nell’operato del Premier Conte, ultimamente è stato esautorato di molte delle sue competenze, ma ricordo che il Ministro della Giustizia è colui che dispone il 41-bis e quindi credo che sia doveroso, da parte del Ministro, venire in quest’Aula e chiarire i fatti. A noi non interessano i litigi tra Di Matteo e Bonafede, vogliamo sapere i fatti e chiarire se davvero a Di Matteo era stata offerta la direzione del DAP, vogliamo sapere se è stata formulata, da parte della Polizia penitenziaria, un’informativa circa le reazioni dei boss rispetto ad una ipotetica nomina di Di Matteo e se è vero che esistono intercettazioni dell’inizio del giugno del 2018, e se di queste intercettazioni fosse a conoscenza il Ministro. A noi interessano queste risposte, anche perché sappiamo che il Ministro e la sua maggioranza sono responsabili del progressivo abbattimento, nel nostro ordinamento, di principi di civiltà giuridica: ricordiamo ancora le parole del Ministro con riferimento alla necessità, con l’abolizione della prescrizione, di varare subito una riforma del processo penale. La stiamo ancora aspettando questa riforma, non è mai avvenuta. E quindi, di fronte allo scardinamento di principi garantisti nei quali noi crediamo fermamente, vorremmo, gradiremmo sentire in quest’Aula le parole del Ministro: che venga a chiarire i fatti, venga qui a dirci come sono andate le cose, se Di Matteo mente oppure se davvero le sue parole hanno un fondo di verità. Credo che il Paese abbia diritto a sapere e credo che il luogo dove dire questa verità sia il Parlamento. Ecco perché, Presidente, le chiediamo un’informativa urgente da parte del Ministro Bonafede, grazie (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente).

Di seguito altri interventi in aula dei Deputati ROBERTO TURRI e CIRO MASCHIO

ROBERTO TURRI ,Anch’io intervengo, come chi mi ha preceduto di Forza Italia, per evidenziare la situazione surreale. Io sono in Commissione giustizia ed è da settimane, anzi da inizio del mese scorso che chiediamo che venga a riferire in audizione il Ministro della Giustizia Bonafede, e non solo, anche il capo del DAP, o meglio il fu capo del DAP che adesso si è dimesso, Basentini; però nessuno ci ha mai risposto, nessuno ha mai accolto i nostri inviti. Devo evidenziare anche che le nostre richieste erano fondate prima sulle sommosse che ci sono state nelle carceri, in seconda battuta sulle notizie di tutti gli scarcerati che sono usciti dal carcere, oltre 300 boss mafiosi mi risulta, e il Ministro non si è degnato di venire a riferire in Commissione giustizia, comunque in Parlamento. Dopo quello che è successo domenica scorsa in televisione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), credo sia opportuno, anzi dico che è necessario che il Ministro venga a riferire su quella che è la situazione, perché credo che la giustizia in questo Paese da quello che è accaduto in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi esca sicuramente sconfitta: non possiamo farci vedere così deboli di fronte a una piaga così grande come è la mafia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier).

CIRO MASCHIO.Presidente, facendo seguito all’intervento della collega Gelmini su questo tema particolarmente delicato, come lei sa Fratelli d’Italia da settimane interviene in diverse forme per chiedere la massima chiarezza su questa vicenda delicatissima, che getta ombre sulla gestione del Ministero della Giustizia. E allora a scanso di equivoci, precisando le richieste che già abbiamo avanzato, riteniamo non sia sufficiente un’informativa, ma riteniamo sia necessario che il Ministro renda delle comunicazioni che consentano quindi poi all’Aula di esprimersi adeguatamente. Sulla giustizia e sulle conseguenze incredibili che hanno portato alla scarcerazione di alcuni mafiosi, come ampiamente l’opinione pubblica ha visto con preoccupazione, non ci possano essere dubbi, non ci si può nascondere e si deve arrivare con un voto chiaro in Aula (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d’Italia).