Rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 ,Forze di Polizia ecco le risorse complessive  stanziate pari a 3,37 miliardi di euro…

Rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 (FF.AA., Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, Prefetti e Diplomatici)

Approvato il DEF 2020, nel documento programmatico previsti gli stanziamenti per il rinnovo contrattuale delle Forze di Polizia che dovrebbe essere avvenire entro entro l’anno, di seguito nell’articolo inseriamo il Documento di Economia e Finanza .

LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA: LE PRINCIPALI MISURE

Nel settore del pubblico impiego sono stanziate risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente delle amministrazioni statali (circa 0,3 miliardi nel 2020 e 1,6 miliardi dal 2021 che, al netto degli effetti fiscali e contributivi, equivalgono a circa 0,2 miliardi nel 2020 e 0,8 miliardi dal 2021) per risorse complessive pari a 3,37 miliardi di euro, sia per il personale contrattualizzato Aran, che per quello in regime di diritto pubblico (FF.AA., Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, Prefetti e Diplomatici).