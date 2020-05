Carcere, Bonafede: non c’è nessuna rivolta a Rebibbia

Il ministro della giustizia visita il penitenziario

“Non sono al corrente di nessuna rivolta nel carcere di Rebibbia. C’è stato un è problema che ha riguardato una ventina di detenuti e non di più, in una sola sezione di un’ala del carcere che nulla ha a che vedere con la nostra iniziativa. La protesta in ogni caso è gia stata sedata”. Lo ha detto il ministrio della Giustizia Alfonso Bonaìfede, parlando alle telecamere nelle cortile di Rebibbia, a margine dell’incontro per presentare 62 operatori socio-sanitari che già da domani presteranno la propria attività presso gli istituti penitenziari per adulti e le strutture minorili del Lazio.

“E’ evidente – ha sottolineato Bonafede- che a Rebibbia non è in atto nessuna rivolta, altrimenti certo non potremmo stare qui a parlare. Nè i responsabili della sicurezza dei penitenziari potrebbero stare qui a inyrattenrsi con noi ma sarebbero dentro”, ha detto il ministro della Giustizia.

(askanews)