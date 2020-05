Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2020, n. 28 ….

Misure urgenti per la funzionalita’ dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00046)

(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2020

Nel Consiglio dei Ministri del 29 aprile scorso e’ stato approvato un Decreto Legge contenente misure urgenti per la funzionalita’ dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche’ disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 , all’articolo 2 le disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi , in fondo all’articolo la Gazzzetta Ufficiale con il Decreto Legge

Clicca il link per leggere la Gazzetta Ufficiale