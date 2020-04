Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29-04-2020 ,il testo coordinato del Decreto Legge 17 marzo , n. 18

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.». (20A02357) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

Clicca sotto per leggere la Gazzetta Ufficiale