Via libera del Csm alla nomina di Roberto Tartaglia a vicecapo del Dap

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato il via libera alla nomina di Roberto Tartaglia a vicecapo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, come indicato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede.

Il plenum di Palazzo dei Marescialli ha approvato, con una sola astensione, la delibera, in via d’urgenza, che autorizza la conferma di fuori ruolo per Tartaglia, già consulente della Commissione parlamentare antimafia, autorizzandolo al nuovo incarico ministeriale.

Tartaglia ha lavorato a lungo alla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo occupandosi di indagini sulla criminalità organizzata siciliana.