Piano ferie estivo 2020 , richiesta variazioni …

Prot. 005/2020 Segr.Locale

Al Direttore della di Casa Reclusione Spoleto

E.p.c.

Al Comandante di reparto

-Sede-

Oggetto: Piano ferie 2020

Egregio Direttore,

la scrivente O.S. in relazione agli avvisi emanati, riguardanti l’avvio del piano ferie estive 2020, considerato il DPCM emanato il 26 aprile 2020, al fine di poter far organizzare al meglio il personale di Polizia Penitenziaria, chiede alla S.V. di prorogare i tempi di consegna della domanda del congedo estivo almeno fino al 20 maggio, dove sarà rivalutato il Decreto menzionato, ribadiamo che tale richiesta è formulata in via eccezionale per via degli eventi relativi al COVID 19.

Inoltre, al fine di dar modo all’ufficio servizi di programmare al meglio il piano ferie estive, si prega di ripristinare il periodo estivo che va dal 15/06 al 15/09, periodo che nello scorso piano ferie ha trovato i favori del personale di Polizia Penitenziaria.

In attesa di un benevolo riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Locale Al.Si.P.Pe. Salvatore Abbenante

