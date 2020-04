Carcere .”Non è vero che detenuti, agenti di polizia e dipendenti sono stati abbandonati….

Verona. Businarolo (M5S): “Il carcere non è stato abbandonato”

“Non è vero che detenuti, agenti di polizia e dipendenti sono stati abbandonati”. Francesca Businarolo, deputata 5 Stelle e presidente della Commissione giustizia, respinge le critiche piovute dall’amministrazione comunale: “Risultano essere stato consegnati nel carcere di Montorio – spiega Businarolo – 8.590 maschere protettive.

Di queste, 7.900 chirurgiche, 100 Ffp3, 480 Ffp2 fornite dal dipartimento di amministrazione penitenziaria e dalla protezione civile, e altre 120 Ffp 2 acquistate dalla casa circondariale con fondi messi a disposizione. Si aggiungono al conteggio le cento mascherine Ffp2 fornite dal Comune di Verona e le 1.500 lavabili e riutilizzabili messi a disposizione dalla meritoria cooperativa Quid. Sono arrivati, inoltre, 18 mila guanti monouso, 25 kit di protezione, 20 tute impermeabili, 10 visiere facciali e due termometri a infrarossi”.

Quindi, la risposta ad alcuni esponenti della maggioranza comunale: “Non risulta pertanto corrispondere al vero quanto continuano ad affermare, cioè che se non fosse stato per la mobilitazione del Comune, agenti e detenuti si troverebbero senza protezioni. Fin da quando si è appresa la situazione di contagio nell’istituto veronese, il ministero della Giustizia si è attivato per assicurare le forniture”.(Corriere di Verona)