Scorrimento graduatorie concorsuali per l’assunzione di Personale di Polizia penitenziaria ….

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato sul nostro sito e sulle pagine Alsippe articoli e comunicati inerenti un probabile scorrimento di graduatorie concorsuali per l’assunzione di allievi agenti di Polizia penitenziaria , legati alla presentazione di alcuni emendamenti in fase di conversione del decreto 2436 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto “Cura Italia” , piu’ nello specifico alcuni emendamenti all’articolo 74 che inseriamo di seguito

74. 5. Frate, D’Ettore. Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l’efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

Precisiamo che nella seduta di venerdì 24 aprile la Camera ha approvato, in via definitiva, il decreto 2436 , dove non sono stati accolti dal governo nessuno degli emendamenti presentati, pertanto il decreto e’ rimasto invariato quindi lo stesso di quello votato al Senato con numero 1766.

Il Decreto approvato