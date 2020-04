Poliziotto Penitenziario verso la guarigione dal virus torna a casa

Giornata di altre buone notizie sul fronte coronavirus quella di oggi. Uno degli agenti di polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Sulmona e che era risultato positivo al coronavirus, è tornato a casa, per trascorrere il periodo di convalescenza domiciliare. La sua negativizzazione era iniziata in una struttura messa a disposizione dall’Asl. Test negativo covid anche per una donna straniera ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dell’Annunziata. La donna, straniera residente a Sulmona, aveva accusato problemi respiratori che facevano sospettare il virus. La donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione ma il tampone somministrato ha escluso il virus. Infine per un paziente covid riconducibile alla clinica San Raffaele ulteriori accertamenti hanno escluso per lui l’allungamento del periodo di convalescenza. (.reteabruzzo.com)