Forze dell’ordine, “Stop all’aumento degli affitti”…..

Forze dell’ordine, Forza Italia:

“Stop all’aumento degli affitti”

PALERMO – La commissione Bilancio dell’Ars ha approvato un emendamento di Forza Italia per bloccare l’aumento dell’affitto degli alloggi assegnati dagli enti locali al personale della polizia, dei carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e corpo forestale.



“Grazie a un emendamento di Forza Italia, abbiamo portato a casa un primo importante risultato –dice il presidente della commissione Bilancio dell’Ars, Riccardo Savona, primo firmatario della norma –. Gli appartenenti alle forze dell’ordine anche in pensione o, qualora deceduti, i familiari degli stessi potranno usufruire delle case assegnategli, pagando il canone mensile che non supererà l’ammontare previsto dalla legge regionale”.



“Sono sicuro – conclude Savona – che anche in Aula la norma verrà approvata all’unanimità. È un provvedimento necessario per le forze dell’ordine che hanno servito lo Stato, garantendo l’incolumità e la sicurezza dei cittadini”. (livesicilia.it)