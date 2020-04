Anche nel Lazio test sierologici per la Polizia Penitenziaria

Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle strutture del Lazio potrà presto sottoporsi ai test sierologici per l’identificazione di anticorpi legati al Coronavirus. A comunicarlo la Regione Lazio in una nota in cui si fa riferimento all’avvio della ricognizione di dati preliminari necessari per l’organizzazione della fase operativa del programma.

L’indagine epidemiologica, finalizzata alla prevenzione del contagio, riguarderà anche altri operatori delle forze dell’ordine. Il provvedimento segue il percorso già avviato in altre regioni: migliaia di test, infatti, sono già stati effettuati a personale e detenuti in Liguria, Toscana, Campania, Umbria, Sicilia, Abruzzo ed Emilia-Romagna.