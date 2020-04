Lanci di droga e telefoni dentro il carcere ,operazione della polizia penitenziaria…

Lanci di droga e telefoni dentro il carcere, arrestato ex detenuto

Per la polizia penitenziaria un grande successo, giunto al termine di un’operazione svolta all’insegna del lavoro di squadra

Grande soddisfazione fra gli agenti della polizia penitenziaria, in servizio presso il carcere di Marassi. Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, intorno alle 15, è stato fermato in via Clavarezza il presunto autore di alcuni lanci di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all’interno del penitenziario.

L’uomo, nato nel 1977 e con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato in via Clavarezza dopo circa un mese di pedinamenti e servizi, anche in borghese, fuori dalle mura del penitenziario. Per la polizia penitenziaria un grande successo, giunto al termine di un’operazione svolta all’insegna del lavoro di squadra. (genovatoday.it)