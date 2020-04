Carceri destinate ad accogliere i detenuti risultati positivi al Covid-19 , richiesta ..

Interrogazione a risposta scritta dell’Onorevole BATTILOCCHIO. Rivolta al Ministro della giustizia e al Ministro della salute sull’eventualita di destinare il carcere di Civitavecchia all’accoglienzza di detenuti risultati positivi al Covid-19

GIUSTIZIA Interrogazione a risposta scritta: BATTILOCCHIO. —

Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. —

Per sapere –

premesso che: si è appreso dalla stampa della possibilità che la casa circondariale di Civitavecchia e, in particolare, la struttura carceraria sita in via Tarquinia, sia destinata dal provveditorato delle carceri ad accogliere i detenuti risultati positivi al Covid-19 di tutto il Lazio; sussiste dall’inizio dell’emergenza una situazione di pericolo infettivo costante dovuta all’attracco di navi al porto turistico e mercantile; si è appreso dalla stampa che il sindaco e l’amministrazione comunale non siano stati avvisati dalle autorità competenti riguardo all’ipotesi in questione; le strutture sanitarie cittadine risultano essere già pesantemente segnate dall’emergenza Covid-19, visti i 3 cluster attivi, di cui uno di recentissima esplosione –:

se i Ministri interrogati intendano confermare quanto appreso dai media in merito al trasferimento dei detenuti positivi e se non ritengano opportuno, considerate le potenziali situazioni di sovraccarico per l’ospedale di Civitavecchia e i già ampi rischi connessi al transito portuale come citato in premessa, bloccare, qualora fosse confermata, tale proposta e indirizzare in altre case circondariali la creazione di un reparto per i detenuti positivi al Covid-19.

