Agenti della polizia penitenziaria del settore Colloqui del carcere di Poggioreale rinvengono hashish in un pacco inviato ad un detenuto

Agenti della polizia penitenziaria del settore Colloqui del carcere di Napoli-Poggioreale, nel primo pomeriggio, all’interno di un pacco inviato a un detenuto, nascosti all’interno di alimenti, ha trovato 100 grammi di sostanza di colore marrone, risultata essere hashish.

È scattato il sequestro e denuncia per il mittente e il destinatario del pacco. “Anche in questo periodo di emergenza sanitaria non abbassiamo la guardia e continuiamo con accurati controlli a prevenire l’introduzione di oggetti non consentiti e sostanze illecite – sottolinea il provveditore della Campania, Antonio Fullone – le organizzazioni criminali non si fermano, anzi, cercano di approfittare del particolare momento per aggirare i controlli. Tutto questo porta a pensare che i disordini di marzo del 2020, oltre che alla questione Covid-19, parrebbero essere riconducibili al netto taglio dei collegamenti con i canali di approvvigionamento, fonte di guadagno facile ancor più in un ambiente angusto come un istituto penitenziario. L’attenzione è e rimarrà alta”. (napoli.occhionotizie.it)