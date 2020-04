Presunta indisponibilità di mascherine e altri dispositivi di protezione , nota del DAP per smentire le fake news che circolano …

Fake news sui Dpi: “C’è ampia disponibilità nelle carceri”

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia fa il punto sui dispositivi di protezione individuale (DPI) attualmente nella disponibilità degli undici Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità.

Questi i dati: 67mila mascherine tra FFP2 e FFP3; 409mila mascherine chirurgiche; quasi 6mila occhiali e visiere facciali; 13mila fra camici e tute impermeabili; 1 milione e 800mila guanti monouso; oltre 1.100 kit di protezione totale.

Nella nota del Dap, motivata dall’esigenza di “smentire le fake news che circolano a proposito di una presunta indisponibilità di mascherine e altri dispositivi di protezione o di una cattiva fattura degli stessi”, è poi specificato che “tutti i DPI in uso all’Amministrazione Penitenziaria sono stati in parte acquistati dai Provveditorati con fondi propri e in parte ricevuti dalla Protezione Civile nonché da enti e soggetti terzi”.

“Nei prossimi giorni – conclude il comunicato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – altre 18.600 mascherine messe a disposizione dalla Protezione Civile saranno distribuite ai Provveditorati del Triveneto, della Campania e della Puglia e Basilicata.(gNews)