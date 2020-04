Test sierologici alla Polizia Penitenziaria disposti dal Governo Regionale

…dopo le nostre sollecitazioni il Governo Regionale di Nello MUSUMECI, unitamente all’Assessore Regionale della Salute Ruggero RAZZA hanno preso a cuore la salute di lavoratori della Polizia Penitenziaria, delle Funzioni Centrali e dei detenuti, predisponendo una circolare per l’avvio dei test sierologici nell’ambito dello screening epidemiologico sul Covid-19 all’interno della carceri siciliane ….



“Siamo davvero grati per l’efficacia e l’efficienza….” – dichiarano i Segretari Generali dei sindacati della Polizia Penitenziaria in Sicilia (SAPPE Navarra – OSAPP Quattrocchi – UILPA Polizia Penitenziaria Veneziano- FNS/CISL Ballotta – FSA/CNPP Spinelli) ….”…della Regione Sicilia -…che in questo momento di grande emergenza dove finalmente al posto dell’arida comunicazione da parte del Provveditore d.ssa Cinzia Calandrino, solo grazie all’azione forte dei sindacati della Polizia Penitenziaria a tutela dei lavoratori delle carceri è stato possibile arrivare a questo risultato a difesa di chi opera nelle trincee penitenziarie, con grande sensibilità di Nello Musumeci e Ruggero Razza…



“Ancora una volta abbiamo dovuto sopperire alle inefficienze del Provveditorato , ….- incalzano i rappresentati dei Poliziotti Penitenziari Siciliani, – “ considerato che …nella circolare diramata dall´assessorato della Salute – alle Aziende del Ssr, alle strutture sanitarie private accreditate e agli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri, ai nove Prefetti all´Anci Sicilia, quindi significa che la CABINA DI REGIA SARA’ AFFIDATA AI PREFETTI come richiesto dalle sigle scriventi è stata recepita come unica idea percorribile a causa dell’inefficacia dimostrata dai nostri vertici regionali dell’Amministrazione Penitenziaria che in prima battuta avevano addirittura scartato l’ipotesi dei test ora previsti dalla regione Sicilia…



“…Il grazie della Polizia Penitenziaria a Nello MUSUMECI e a Ruggero RAZZA …. – concludono i leader dei sindacati di Polizia Penitenziaria SAPPE, OSAPP,UIL, CISL, CNPP – “….sara inviato tramite collegamento in videoconferenza, già domandato mediante i nostri canali, perché è giusto dare merito a chi dopo appena un paio di giorni dalle nostre segnalazioni si è attivato per dare certezza e sicurezza chi opera realmente nelle trincee penitenziarie come i Poliziotti Penitenzari, a dispetto di chi vive in poltrone di pelle e stanza ovattate dal possibile contagio dal Coronavirus…”



Infine, un ringraziamento alle strutture sanitarie private accreditate e agli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri,all´Anci Sicilia (trapaniok.it)