Coronavirus: dal DAP rimborsi e sussidi per il personale contagiato

L’Ente di assistenza del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al fine di garantire protezione e sostegno economico, ha stabilito l’erogazione di forme di sussidio in favore di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e al personale civile dell’Amministrazione che abbiano contratto il Covid-19, a partire dal 1 febbraio 2020.

Il capo del Dipartimento, Francesco Basentini, con una nota esplicativa inviata a tutte le sedi dell’Amministrazione e al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, ha specificato le differenti forme di sussidio previste, che vanno da una diaria da isolamento, pari a 50 euro, per ogni giorno di permanenza presso l’abitazione o altra sede protetta, a un’altra, pari a 150 euro, per ogni giorno di ricovero in istituto di cura, entrambe per un massimo di 14 giorni.

E’ stato previsto anche un indennizzo una tantum di 4mila euro, in caso di ricorso a terapia intensiva o sub-intensiva, e il rimborso, fino ad un massimo di mille euro, in caso di trasporto in autoambulanza per dimissioni dall’istituto di cura(gNews)