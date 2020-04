Richiesta test sierologici per il personale di Polizia Penitenziaria…

Prot. 421/2020/PV/BA Napoli 11/04/2020



Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Campania

Dr. Antonio FULLONE

NAPOLI

E.p.c. All’Ufficio Relazioni Sindacali DAP

Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

A tutte le Direzioni Istituti e servizi

CAMPANIA

Al Centro Giustizia Minorile

NAPOLI

Alle Direzioni I.P.M.

CAMPANIA

Ai Comandanti dei Nuclei Operativi T.P.

CAMPANIA

Al Segretario Generale OSAPP

Sig. Leo BENEDUCI

ROMA

Ai Rappresentanti Provinciali e locali

SEDE

Test sierologici rapidi per tutto il personale di Polizia Penitenziaria nota congiunta OSAPP/ALSIPPE rivolta al Provveditore regionale della Campania Dottor Antonio FULLONE per sollecitare l’avvio dei test.

Egregio Provveditore,



Con l’invio dell’e-mail numero 79 del 03 aprile u.s. l’organo in indirizzo, annunciava che previo accordo con il direttore generale della sanità osservatorio scientifico della regione Campania, sarebbero stati effettuati test sierologici rapidi per tutto il personale di Polizia Penitenziaria e non solo, che opera negli istituti del distretto, tale concetto ribadito giorno 08 aprile nel collegamento in video conferenza con le segreterie regionali delle OO.SS.

Le scriventi Organizzazione Sindacale, segnalano che ad oggi tali iniziative in alcun penitenziario sono state ancora intraprese, fatto salvo in alcuni contesti dove si sono registrati casi sospetti e si è proceduto secondo protocollo ASL, piuttosto che in altre strutture penitenziarie della Campania, in particolare nelle grandi realtà come Secondigliano o nella Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Napoli Poggioreale dove si registra un alta densità di persone, figure professionali, operatori penitenziari comparto ministero funzioni centrali e soprattutto Polizia Penitenziaria maggiormente esposta, nuclei compresi, ad oggi nessun genere di tampone è stato praticato, pertanto si sollecita un risolutivo intervento verso gli organi competenti per l’avvio dei test sierologici per acquisire dati clinici importanti al fine di prevenire la diffusione del COVID19 in contesti promiscui come le strutture penitenziarie.

Il Segretario Regionale Il Segretario Generale

Vincenzo Palmieri Alessandro Belfiore