Non presenta sintomi, è in quarantena e sta bene l’agente di Polizia Penitenziaria risultato positivo nel carcere di..

Impennata di contagi a Brunico. Ricalcolo sul numero dei guariti: sono meno Borrelli: “La Provincia di Bolzano ci ha comunicato una diminuzione di 110”. Positivo un agente della penitenziaria ma non c’è lo screening dei detenuti del carcere

Test a tappeto sono stati effettuati su tutti gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Bolzano. Finora si registra un solo caso positivo. L’agente contagiato non presenta sintomi, è in quarantena e sta bene. Secondo la direzione del carcere, non ha avuto contatti con i detenuti. Sui quali però non risulta effettuato uno screening come è avvenuto invece nelle carceri di Toscana e Campania, grazie ad accordi tra amministrazione penitenziaria e regioni.

In tutto l’Alto Adige migliora decisamente la situazione delle terapie intensive. In 10 giorni i pazienti covid in rianimazione sono scesi da 54 agli attuali 34. Finalmente rallenta l’aumento dei decessi giornalieri: 4 le nuove vittime, contro le 8 del giorno precedente, per un totale di 204. E sugli oltre mille tamponi analizzati in un giorno, 53 i nuovi positivi: il 5 per cento. L’incremento più importante a Brunico, dove i positivi diventano 73, con un balzo di 13 unità in un giorno, dovuto in gran parte ai test eseguiti nella casa di riposo. Ma c’è un caso sul numero dei guariti, che sembrava in forte aumento. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha detto in conferenza stampa che la Provincia autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo: i guariti reali sono 110 in meno rispetto ai 442 comunicati (nel comunicato di oggi però la Provincia parla di 489 guariti). Pasqua serena invece, con distribuzione di colombe, per le trenta persone senza fissa dimora, ospiti nei locali della Fiera di Bolzano. Per l’emergenza coronavirus vengono seguiti dalla Croce rossa. (Rainews)