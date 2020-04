Tolmezzo (Ud). Il sindaco infuriato per i contagi nel carcere “importati” da Bologna

Cinque casi di positività al Covid-19 nel penitenziario di Tolmezzo. L’azienda sanitaria numero 3 lo ha comunicato al sindaco del capoluogo carnico, Francesco Brollo. Sono persone arrivate da un’altra struttura di detenzione, circostanza che ha fatto infuriare – e non poco – il primo cittadino.

“Si tratta di detenuti provenienti da Bologna, risultati positivi al termine del periodo di isolamento, e mi dicono fossero dichiarati negativi al loro arrivo – svela Brollo.

Mi chiedo, ci chiediamo: come è possibile che noi cittadini stiamo attenti a non muovere un passo in più, utilizziamo mille attenzioni allo scopo di contenere il virus, e il morbo ce lo ritroviamo consegnato a domicilio?”.

Sono ora necessarie contromisure nella casa circondariale di via Paluzza. “L’azienda sanitaria ci ha comunicato che provvederà (da oggi, ndr) a sottoporre a tampone i lavoratori del carcere. Ci auguriamo davvero che il virus non si sia diffuso, sarebbe una beffa per un sistema che avevamo contribuito, con l’apporto del vicesindaco, a rendere più sicuro, spingendo affinché fosse rafforzato il pre triage in ingresso alla struttura”. Di sicuro, per la comunità del capoluogo carnico un pensiero in più, in giornate già difficili a causa della pandemia da coronavirus. (friulioggi.it)