Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria collabora con i Carabinieri all’ arresto di un trentacinquenne accusato di…

Rapina in una villa nel centro di Asti: arrestato un pregiudicato trentacinquenne

Il grave episodio risale al 21 novembre 2018, quando l’uomo e due complici aggredirono una coppia di imprenditori, malmenando il marito

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Asti hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità giudiziaria, una persona gravemente indiziata di una rapina in abitazione commessa il 21 novembre 2018

Gli inquirenti ritengono che l’arrestato sia uno dei tre componenti della banda che nelle prime ore della sera si era introdotto, travisato con cappellino e sciarpa, all’interno del garage dell’abitazione di una coppia di imprenditori astigiani, operanti nel settore dell’import-export, abitanti nel pieno centro di Asti. Dove i rapinatori hanno atteso il ritorno della coppia, picchiando il marito e immobilizzandogli le mani con del nastro adesivo, mentre minacciavano la moglie puntandole un cacciavite alla gola.

I malviventi avevano sottratto ai coniugi tutto ciò che di valore avevano addosso, ovvero due orologi Rolex, i gioielli della donna e una busta con denaro contante contenente 10.000 euro. Non paghi del bottino, i tre avevano minacciato il proprietario per fargli disattivare l’impianto di allarme, nel frattempo scattato, ma quest’ultimo era riuscito a innescare anche un ulteriore dispositivo nebbiogeno in presenza del quale i tre si erano dati alla fuga.

Successivamente, le vittime avevano fornito ai carabinieri una descrizione sommaria degli autori della rapina, sottolineando che i tre avevano parlato italiano senza particolari inflessioni.

LA SVOLTA DALLE INDAGINI TECNICO-SCIENTIFICHE

L’attività di indagine è giunta a una svolta grazie alle risultante tecnico-scientifiche effettuate dai RIS di Parma sul nastro adesivo utilizzato per legare l’uomo. Nastro sul quale gli esperti del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno circoscritto un’impronta papillare riconducibile a S.G., pregiudicato astigiano di 35 anni, gravato da svariati precedenti penali e di polizia per furto, rapina e lesioni in quel momento irreperibile, dovendo scontare un ordine di carcerazione per altra vicenda.

Gli elementi investigativi raccolti, ulteriormente corroborati da intercettazioni telefoniche svolte in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino, ha consentito di raccogliere ulteriori elementi che hanno portato il GIP presso il Tribunale di Asti a emettere l’ordinanza di custodia a carico del pregiudicato.

Che gli è stata notificata presso il carcere di Alba (CN), dove si trova ristretto in quanto rintracciato nei mesi passati. Nelle prossime ore l'arrestato verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia dinnanzi al Gip, mentre i carabinieri proseguono le indagini finalizzate a risalire all'identità dei due complici.