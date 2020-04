Concorso a 2851 posti da Vice Sovrintendenti, graduatorie definitive

E’ stato pubblicato il provvedimento 8 aprile 2020 del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che rettifica il PDG 30 agosto 2019 in ordine al concorso interno per titoli e successivo corso di formazione a complessivi 2851 posti (2679 uomini e 172 donne), relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2016, per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il nuovo provvedimento – rettificando il PDG 30 agosto 2019 (nomina dei vincitori del concorso) – dispone lo scorrimento delle graduatorie definitive (approvate con PDG 29 agosto 2019) e la conseguente nomina degli ulteriori vincitori per i posti non coperti.

Clicca il link sotto per scaircare la graduatoria