Croce Rossa offre supporto psicologico al personale di Polizia Penitenziaria

È disponibile già da oggi, per tutto il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impegnato a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 all’interno degli istituti, un servizio di supporto psicologico telefonico offerto dalla Croce Rossa Italiana. L’attività di sostegno, portata avanti da psicologi professionisti, è già stata attivata dalla CRI per tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando per contrastare l’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra il segretario generale della Croce Rossa Italiana, Flavio Ronzi, e il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini. “Si tratta di una lodevole iniziativa – ha sottolineato il capo del DAP – per la quale ringrazio il segretario generale e i professionisti della Croce Rossa. Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria sono impegnati in uno sforzo immane per garantire non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche le misure di prevenzione e contenimento della pandemia. E per questo da oltre un mese sono sottoposti a forte pressione psicologica che riguarda il rischio di contagiare loro stessi e i propri familiari”.

Il supporto della Croce Rossa Italiana risponde al numero 065510 (opzione 5), dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20.(gNews)