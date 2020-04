Altri positivi tra gli agenti del carcere

Ci sono due nuovi positivi tra gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Sulmona. Si tratta di due colleghi, che con lui dividevano gli spazi del settore piantonamento e traduzione, del primo agente risultato positivo qualche giorno fa. Il numero, però, potrebbe essere parziale, perché da quanto si apprende non tutti e ventidue i tamponi eseguiti a chi era stato messo in isolamento domiciliare, proprio per aver avuto contatti con il primo agente, sono stati processati. Nel pomeriggio, dunque, dovrebbero arrivare gli altri esiti, sperando che il contagio sia limitato. Sono ore di apprensione, ovviamente, perché si teme che la diffusione del contagio possa entrare dietro le sbarre, anche se tutti e tre gli agenti finora risultati positivi non sembrano aver avuto contatti diretti con i detenuti. I due agenti risultati positivi sono comunque in buone condizioni di salute: uno del tutto asintomatico, l’altro con qualche leggero sintomo.