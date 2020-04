Spazi della polizia penitenziaria in tribunale interessarti sanificazione dopo i tre casi positivi al coronavirus

Aversa, tre casi positivi al coronavirus: tribunale chiuso il 6 aprile per sanificazione

Aversa (Caserta) – Ancora chiusura forzata per il tribunale di Napoli Nord. Dopo il terzo caso di positività al Covid-19 e a numerosi episodi di addetti ai lavori in quarantena, il presidente Marcello Sinisi ha disposto la chiusura anche per il 6 aprile prossimo al fine consentire una nuova sanificazione dei locali. a decisione, concordata con gli appositi uffici dell’Asl, è stata disposta con una nota pubblicata sul sito del tribunale aversano nella quale Sinisi afferma: «È opportuno procedere, d’intesa con la locale Procura, e in via precauzionale, a un’ulteriore sanificazione degli ambienti dell’edificio giudiziario di Napoli Nord (compresi gli spazi della polizia penitenziaria e del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord, nonché dell’Unep)».

Di conseguenza il presidente dell’ufficio giudiziario aversano ha disposto «il rinvio d’ufficio delle udienze già fissate nella giornata del 6 aprile e di tutti gli affari civili e penali ricadenti nel periodo di chiusura». Così come già era stato disposto lo scorso 24 e 25 marzo scorso, all’epoca del primo caso, è stato istituito un presidio di magistrati e personale di cancelleria presso i locali del giudice di pace di Napoli Nord per la trattazione degli affari urgentissimi.(pupia.it)