Coronavirus, placata nella notte protesta al carcere

Sono durate per ore le proteste al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere (Ce) scoppiate ieri alle ore 20. Un gruppo di 150 detenuti era riuscito ad impossessarsi delle chiavi di sei sezioni del carcere e le aveva occupate facendo allontanare gli agenti di polizia penitenziaria.

Il motivo è legato al fatto che la mattina era arrivata la notizia di un primo detenuto risultato positivo al Covid-19. Momenti di tensione poi placatasi in piena notte dopo che i detenuti hanno avuto la rassicurazione che saranno eseguiti i test a tutta la platea carceraria. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa erano pronti ad entrare in azione ma non sarebbe stata usata la forza.(anteprima24.it)