Sanificati e igienizzati i veicoli della Penitenziaria

L’azienda Mr. Detailer ha offerto gratuitamente i suoi servizi a tutela degli operatori penitenziari

In piena emergenza Covid-19, splendido e lodevole gesto di solidarietà e supporto nei confronti del lavoro della Polizia Penitenziaria offerto da Giorgio Muccio, titolare della ditta Mr. Detailer con sede a Ferrara in via Eridano 13, specializzata in sanificazione, pulizia e lucidatura degli autoveicoli.

Oggi, giovedì 2 aprile, il personale della ditta ha operato la sanificazione professionale con ozono dei veicoli usati dalla Polizia Penitenziaria a tutela degli operatori e dei detenuti durante la loro movimentazione, al fine di contrastare e ridurre quanto più possibile l’eventualità di infiltrazioni di batteri anche del Coronavirus usati tanto per le traduzioni verso aule di giustizia che verso ospedali e nosocomi per le visite urgenti ed invii al pronto soccorso quanto per controlli specialistici.

A Giorgio Muccio, titolare della ditta Mr. Detailer, che comprendendo gli sforzi del reparto di Polizia Penitenziaria impegnato con massimo zelo nei compiti istituzionali anche nell’attuale momento di criticità, va il ringraziamento da parte della direttrice Maria Nicoletta Toscani, del comandante commissario capo Annalisa Gadaleta e di tutti gli operatori penitenziari. (estense.com)