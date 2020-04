Covid-19 ,esito negativo del tampone per l’ agente della penitenziaria in servizio..

Covid-19 ,esito negativo il tampone per l’ agente della penitenziaria in servizio..

Ipm Airola, negativo il caso sospetto

Scongiurato, per il momento, il rischio Covid-19 presso il carcere minorile di Airola. Sembrerebbe, infatti, che il primo tampone eseguito su un agente della Penitenziaria abbia dato esito negativo. L’allarme era scattato già da un paio di giorni ma i fatti si sono conclamati solo nel pomeriggio di ieri: un uomo non in servizio presso la struttura detentiva di corso Montella, riavvolgendo il nastro, era stato ricoverato al “Rummo” di Benevento con una pesante sintomatologia.

A quanto pare, l’esito della Tac cui era stato sottoposto il medesimo aveva avallato le paure tanto che si era provveduto ad eseguire il tampone faringeo.

Nell’attesa che sopraggiungesse il risultato, quindi, nel pomeriggio di ieri una squadra dell’Azienda sanitaria locale si era recata presso l’Istituto eseguendo tamponi su un numero alquanto massiccio di dipendenti – tra amministrativi ed agenti si parla di circa 150 esami.

Un accertamento massivo che aveva lasciato pensare ad una già accertata positività per quello che sarebbe stato il caso 0 presso l’Istituto minorile. Ma, fortunatamente – come detto – nella tardissima serata sarebbero arrivate notizie tranquillizzanti circa l’esito negativo, quanto meno, del primo tampone.

Sospiro di sollievo tirato anche alla luce del pericolo-focolaio che si sarebbe innescato all’interno di un ambiente dove gli operatori sono a stretto contatto anche con i detenuti.

A quanto pare, tuttavia, il paziente continuerà ad essere monitorato, al di là del fatto che comunque giungeranno, a breve, anche i risultati dei tamponi eseguiti sul restante personale (usertv.it)