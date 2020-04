Richiesta di riapertura spaccio della Casa Circondariale di di….

Richiesta di riapertura spaccio agenti, nota alla Direzione della Casa Circondariale di Livorno

Alla Direzione della Casa Circondariale

Dott. Carlo MAZZERBO

Livorno

Oggetto: riapertura locale spaccio.

Egregio Sig. Direttore

con la presente, questa Organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e pertanto destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente rappresentative, Le chiede in ottemperanza dell’ultima disposizione, n° 0098138U del 23/03/2020 a firma del Capo del Dipartimento Dott. Francesco Basentini, di provvedere ad autorizzare la riapertura del locale spaccio della C.C. di Livorno.

Tale decisione oltre ad essere perfettamente in linea con la disposizione summenzionata che ad ogni buon fine si allega alla presente, viene accolta con (indiscutibile) favore da parte di tutto il personale operante nella struttura ed eviterebbe quanto si ripete purtroppo giornalmente e cioè la calca e l’assembramento di persone che non rispettano la rigorosa distanza interpersonale nei pressi dei distributori automatici. Inutile rappresentare che quanto avviene, potrebbe produrre effetti contrari a quelli prefissati con la chiusura dei locali meglio specificati in oggetto.

Pertanto la sua favorevole decisione, (concertata con il Comandante di Reparto e con il Dirigente sanitario) regolamentata con modalità di apertura, accesso,permanenza e deflusso in detti locali e altre indicazioni, ristabilirebbe al meglio la situazione e la condizione lavorativa esistente prima della chiusura dello spaccio.

In attesa di un oggettivo riscontro alla presente, si porgono deferenti saluti.

Il Segretario Locale LEOZAPPA Marcello