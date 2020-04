Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, presentato….

In fase di conversione al Senato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , all articolo 123 che riporta “Disposizioni in materia di “detenzione domiciliari”i Senatori

Salvini, Romeo, Calderoli, Centinaio, Stefani, Borgonzoni,Candiani, Siri, Arrigoni, Tosato,Faggi, Montani, Saponara,Alessandrini, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi,Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù,Casolati, Corti, De Vecchis, Ferrero, Fregolent, Fusco, Grassi, Iwobi,Lucidi, Lunesu, Marin, Marti, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, EmanuelePellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani,Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saviane, Sbrana, Urraro, Vallardi, Vescovi, Zuliani hanno presentato un emendamento “123.2” per l’istiutzione del Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attivitàordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 123. – (Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attivitàordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari) –

1. Al fine di gestire uniformemente su tutto il territorio nazionale l’emergenza epidemiologica del Covid 19, il Ministro della Giustizia nomina un Commissario straordinario del Governo per l’organizzazione e il coordinamento delle attività ordinarie e straordinarie degli Istituti penitenziari, ivi inclusi gli interventi di cui all’articolo 86. Al Commissario straordinario del Governo sono assegnati i seguenti compiti:

a) fornire a tutti gli operatori degli istituti penitenziari, ai detenuti, nonché ai visitatori esterni, i dispositivi medici di sicurezza al fine di evitare i contagi del virus Covid 19;

b) messa in sicurezza degli istituti penitenziari al fine di evitare i contagi del virus Covid 19, prevedendo zone dedicate degli stessi istituti per eventuali detenuti contagiati;

c) programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria;

d) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

e) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;

f) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico- privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

g) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie,anche secondo le modalità di cui alla lettera f);

h) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere f) ed g), sono adottati d’intesa con l’Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Il Commissario straordinario del Governo riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutturee dei trasporti sull’attività svolta.

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma l, a norma dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

5. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso. Alla struttura amministrativa posta alle sue dipendenze si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri derivanti dall’espletamento dei compiti di cui al comma I si provvede a valere sui fondi indicati dal comma 3 dell’articolo 86.».

Di seguito tutti gli emendamenti presentati al Senato alla data del 1 aprile